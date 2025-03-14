Жена Карпина о работе Валерия в сборной после ухода из «Ростова»: «Не могу сказать, что стало больше свободного времени. Он постоянно в кабинете в РФС, ходит на собрания»
— Как Карпин себя чувствует после ухода из «Ростова»? У него больше свободного времени появилось? Как вообще это расставание произошло?
— На самом деле я не могу сказать, что у него стало больше свободного времени, он просто сейчас занимается немного другими делами.
Расставание происходило тяжело и болезненно. Для него это было не просто место работы, «Ростов» был его домом и семьей, конечно, решение давалось нелегко.
Сейчас он полностью вовлечен в работу сборной, у которой много составляющих — это и рекламная, медийная, он сейчас много занимается и этим. Как ни позвоню, он постоянно находится в кабинете в РФС, ходит на какие‑то собрания.
Это иллюзия, что сборная собирается несколько раз в год, а в другое время никто ничего не делает, — сказала супруга Карпина.
19 и 25 марта сборная России проведет дома товарищеские матчи с Гренадой и Замбией соответственно.
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