Рэтклифф назвал назначение Мойеса в «МЮ» ошибкой: «Не думаю, что «Реал» сделал бы такой выбор. Дэвид – хороший тренер, но он ничего не выигрывал. Нужно было найти лучшего тренера мира»
Шотландский специалист возглавлял «Юнайтед» с мая 2013 года по апрель 2014-го.
«Я не разделяю точку зрения, согласно которой футбол – это просто жизнь, взлеты и падения, потому что с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией» этого не происходит. Они просто остаются на вершине. А здесь все не так, потому что руководство было плохим, и оно принимали неправильные решения.
Слушайте, мне нравится Дэвид Мойес, и я думаю, что он действительно хороший тренер, но я бы не стал назначать Мойеса преемником сэра Алекса Фергюсона. Мойес занял место Фергюсона, который 13 раз выигрывал Премьер-лигу, дважды выигрывал Лигу чемпионов. После него команду передали в руки парня, который никогда не руководил звездными игроками и никогда ничего не выигрывал.
И я не думаю, что «Реал» сделал бы такой выбор при поисках тренера. Клуб должен был найти лучшего генерального директора в мире и лучшего тренера мира, потому что «Манчестер Юнайтед» – лучший клуб мира. Но они ошиблись в обоих этих решениях», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед».
Рэтклифф о бывшем руководстве «МЮ»: «За 12 лет они приняли много глупых решений, все испортили. Я бы не терпел Вудворда и Арнольда»
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