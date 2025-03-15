Рэтклифф назвал назначение Мойеса в «МЮ» ошибкой: «Не думаю, что «Реал» сделал бы такой выбор. Дэвид – хороший тренер, но он ничего не выигрывал. Нужно было найти лучшего тренера мира»

Джим Рэтклифф считает назначение Дэвида Мойеса в «Манчестер Юнайтед» ошибкой.

Шотландский специалист возглавлял «Юнайтед» с мая 2013 года по апрель 2014-го.

«Я не разделяю точку зрения, согласно которой футбол – это просто жизнь, взлеты и падения, потому что с «Реалом », «Барселоной» и «Баварией» этого не происходит. Они просто остаются на вершине. А здесь все не так, потому что руководство было плохим, и оно принимали неправильные решения.

Слушайте, мне нравится Дэвид Мойес , и я думаю, что он действительно хороший тренер, но я бы не стал назначать Мойеса преемником сэра Алекса Фергюсона . Мойес занял место Фергюсона, который 13 раз выигрывал Премьер-лигу, дважды выигрывал Лигу чемпионов. После него команду передали в руки парня, который никогда не руководил звездными игроками и никогда ничего не выигрывал.

И я не думаю, что «Реал» сделал бы такой выбор при поисках тренера. Клуб должен был найти лучшего генерального директора в мире и лучшего тренера мира, потому что «Манчестер Юнайтед» – лучший клуб мира. Но они ошиблись в обоих этих решениях», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед ».

Рэтклифф о бывшем руководстве «МЮ»: «За 12 лет они приняли много глупых решений, все испортили. Я бы не терпел Вудворда и Арнольда»