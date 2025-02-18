Маттеус – лучший опорник в истории по версии GiveMeSport. Бускетс – 2-й, Макелеле – 4-й, Родри – 8-й

Лотар Маттеус возглавил рейтинг лучших опорных полузащитников от GiveMeSport.

Выступавший за «Баварию» и сборную Германии футболист занял первое место в списке из 10 сильнейших игроков на своей позиции.

В десятку включены:

1. Лотар Маттеус , Германия.

2. Серджи Бускетс , Испания.

3. Нголо Канте , Франция.

4. Клод Макелеле, Франция.

5. Франк Райкард, Нидерланды .

6. Патрик Виейра, Франция.

7. Рой Кин, Ирландия.

8. Родри, Испания.

9. Дунга, Бразилия.

10. Дидье Дешам, Франция.