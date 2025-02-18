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Маттеус – лучший опорник в истории по версии GiveMeSport. Бускетс – 2-й, Макелеле – 4-й, Родри – 8-й

Лотар Маттеус возглавил рейтинг лучших опорных полузащитников от GiveMeSport.

Выступавший за «Баварию» и сборную Германии футболист занял первое место в списке из 10 сильнейших игроков на своей позиции.

В десятку включены:

1. Лотар Маттеус, Германия.

2. Серджи Бускетс, Испания.

3. Нголо Канте, Франция.

4. Клод Макелеле, Франция.

5. Франк Райкард, Нидерланды.

6. Патрик Виейра, Франция.

7. Рой Кин, Ирландия.

8. Родри, Испания.

9. Дунга, Бразилия.

10. Дидье Дешам, Франция.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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