Президент «Ростова» Арутюнянц про Саввиди в клубе: «Если бы он планировал что-то, в первую очередь переговорил бы со мной. Действовать за чьей-то спиной не в его правилах»

Президент «Ростова» высказался о возможном приходе Ивана Саввиди в клуб.

Ранее сообщалось , что Иван Саввиди станет владельцем «Ростова ». С соответствующей просьбой к бизнесмену обратился исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, владеющий долей в 49%, передаст свои акции Саввиди. Еще часть акций миллиардер получит от области – вероятно, речь о 25,99%, которые планировал выкупить Арутюнянц.

– Иван Саввиди в самом деле может снова зайти в клуб как главный инвестор?

– Я бы не хотел комментировать слухи и какие-то вбросы.

Иван Игнатьевич – человек порядочный. Если бы он планировал предпринять какие-то действия в отношении клуба, то, я думаю, в первую очередь переговорил бы со мной. А действовать за чьей-то спиной не в его правилах. У него другая репутация. Я давно его знаю, у нас нормальные, добрые отношения, – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц .