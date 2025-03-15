«Нельзя говорить, что «Спартак» одного класса с «Зенитом». Красно-белые завалятся со счетом 0:2, легионеры петербуржцев быстрее, техничнее и умнее». Пономарев о матче

Владимир Пономарев считает, что «Спартак» не конкурент «Зениту».

«Спартак» и «Зенит» встретятся в воскресенье в рамках 21-го тура Мир РПЛ .

– До сих пор мне интересно было смотреть на игру «Спартака ». Но они 1:2 проиграли «Рубину». Мне не нравится, как играет оборона «Спартака». Если в нападении они еще что‑то они могут сотворить, то с защитой там явные проблемы.

Но нельзя говорить, что «Спартак» – команда такого же класса, как «Зенит ». Даже несмотря на отсутствие Вендела, Семак располагает очень интересными игроками, которые могут сделать погоду, в первую очередь я имею в виду иностранцев. Легионеры сине‑бело‑голубых могут отличную круговерть у штрафной соперника завертеть. Они быстрее, техничнее и умнее спартаковских футболистов.

Хоть игра и будет на поле «Спартака», думаю, «Зенит» выиграет. Два мяча гости должны забить. В воскресенье «Спартак» завалится со счетом 0:2.

– Конкурент ли «Спартак» «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– Нет, конечно, ни в коем случае. Чемпионом будет питерский «Зенит». А ниже, может быть, армейцы, может, динамовцы еще немножко подойдут поближе. И «Краснодар» тоже не сдаст пока позиции.

– Как думаете, сможет Соболев благодаря дополнительной мотивации отличиться в этом матче?

– Мотивации у всех достаточно всегда независимо от соперника. Тут важен класс игрока. Конечно, Соболев может забить, но не думаю, что Семак выпустит его в стартовом составе, – заявил бывший защитник ЦСКА.