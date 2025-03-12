Пономарев о карьере Акинфеева в одном клубе: «Я его поддерживаю, хотя сам бы уехал. Меня после ЧМ звали в «МЮ», обещали 800 тысяч фунтов. Я говорю: «Ребят, не могу. У меня папа работает в КГБ»
Владимир Пономарев выразил уважение Игорю Акинфееву за преданность ЦСКА.
«Игорь – молодец. Зачем ему было куда-либо уезжать? Здесь ему хорошо платят, он пользуется уважением болельщиков и руководства. Я его поддерживаю, хотя сам бы точно уехал (смеется).
Меня же после чемпионата мира приглашали в «Манчестер Юнайтед», обещали восемьсот тысяч фунтов стерлингов. Я им говорю: «Нет, ребят, не могу. У меня папа работает в КГБ».
Думаю, Игорь на всю жизнь останется в ЦСКА или тренером, или селекционером. Мой почет и уважение ему за такое уникальное достижение. Все куда-то дергаются, меняют команды. Дзюба, к примеру, сменил восемь клубов. Куда это годится? В советское время было зазорно переходить в другой клуб, это считалось предательством. А сейчас все стерлось», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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