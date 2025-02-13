Мареска о «Челси»: «Сейчас наш вратарь – Йоргенсен. Я говорил с Санчесом до матча с «Вест Хэмом». Они знают ситуацию»

Энцо Мареска высказался о позиции основного вратаря «Челси».

Роберт Санчес и Филип Йоргенсен по очереди выполняли роль первого номера в последних матчах команды.

«Я сказал, что решение [поставить] Филипа также заключалось в том, чтобы дать Роберту время на умственное и физическое восстановление.

Но идея не в том, чтобы менять вратаря по ходу игры. В последнем матче Премьер-лиги у нас был Филип, а в Кубке Англии – Роберт. Сейчас нашим вратарем является Филип.

Я говорил с Робертом за несколько дней до матча с «Вест Хэмом» (2:1), где я принял решение выпустить Филипа. Больше я не разговаривал с Робертом. Как и с Филипом.

Они знают ситуацию. Сейчас ситуация такая, а потом посмотрим», – сказал главный тренер «Челси » журналистам.

Мареска еще не выбрал вратаря на матч с «Вест Хэмом»: «Санчес – первый номер, но это не значит, что он может ошибаться в каждом матче»