«Челси» не будет покупать голкипера летом. Санчес, Йоргенсен, Петрович и Пендерс поборются за место в воротах (Daily Mail)

«Челси» не планирует приобретать голкипера.

По сведениям Daily Mail, новый вратарь не входит в список целей лондонцев на ближайшее лето.

В клубе считают, что Филип Йоргенсен и Майк Пендерс обладают достаточным потенциалом для того, чтобы стать элитными футболистами. Также за место в воротах поборются Роберт Санчес и Джордже Петрович .

Новая ошибка вратаря – и «Челси» опять проиграл. Кошмар