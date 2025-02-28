«Челси» не будет покупать голкипера летом. Санчес, Йоргенсен, Петрович и Пендерс поборются за место в воротах (Daily Mail)
«Челси» не планирует приобретать голкипера.
По сведениям Daily Mail, новый вратарь не входит в список целей лондонцев на ближайшее лето.
В клубе считают, что Филип Йоргенсен и Майк Пендерс обладают достаточным потенциалом для того, чтобы стать элитными футболистами. Также за место в воротах поборются Роберт Санчес и Джордже Петрович.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости