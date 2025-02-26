Мареска о Йоргенсене против «Саутгемптона»: «Сказал ему: «Я тебя заменю, если будешь играть длинными пасами». Филипу было трудно, как и всем вратарям, но он следовал плану»

Энцо Мареска оценил игру Филипа Йоргенсена в матче с «Саутгемптоном».

Вчера «Челси» одержал разгромную победу (4:0) в матче 27-го тура АПЛ . 22-летний голкипер вышел в стартовом составе «синих».

– Я сказал Филипу: «Я заменю тебя, если будешь играть длинными передачами». Он просто делал то, что я ему говорил.

– Мешал ли Йоргенсену шум трибун?

– Филипу было трудно, Роберту [Санчесу], когда он играл, было трудно – думаю, всем вратарям было тяжело. Но они просто следуют плану, – сказал главный тренер «Челси ».