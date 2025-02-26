Мареска о Йоргенсене против «Саутгемптона»: «Сказал ему: «Я тебя заменю, если будешь играть длинными пасами». Филипу было трудно, как и всем вратарям, но он следовал плану»
Энцо Мареска оценил игру Филипа Йоргенсена в матче с «Саутгемптоном».
Вчера «Челси» одержал разгромную победу (4:0) в матче 27-го тура АПЛ. 22-летний голкипер вышел в стартовом составе «синих».
– Я сказал Филипу: «Я заменю тебя, если будешь играть длинными передачами». Он просто делал то, что я ему говорил.
– Мешал ли Йоргенсену шум трибун?
– Филипу было трудно, Роберту [Санчесу], когда он играл, было трудно – думаю, всем вратарям было тяжело. Но они просто следуют плану, – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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