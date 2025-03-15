Анчелотти о «Реале»: «В марте лидируем во всех турнирах – такого не было в последние три года. Можем играть лучше»
Карло Анчелотти отметил успешное выступление «Реала» во всех турнирах.
«Несмотря на сложности, в марте мы по-прежнему лидируем во всех турнирах. Такого не было в последние три года.
В первом сезоне в феврале нас выбил «Атлетик» [в четвертьфинале Кубка Испании], во втором мы сильно отставали в Ла Лиге… Сейчас, в марте, мы впервые лидируем во всех турнирах. У нас все хорошо, но мы можем играть лучше», – сказал тренер «Реала».
После 27 матчей мадридцы с 57 очками делят лидерство в Ла Лиге с «Барселоной», у которой на игру меньше.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом».
В первом полуфинальном матче Кубка Испании «сливочные» одолели в гостях «Сосьедад» (1:0).
В январе в финале Суперкубка страны «Реал» проиграл «Барселоне» (2:5).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Espana
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