Анчелотти о составителях календарей: «У них в приоритете деньги, ТВ-права. Игроки – последнее, о чем они думают»
Карло Анчелотти высказался о напряженном календаре.
15 марта «Реал» встретится с «Вильярреалом» в рамках 28-го тура Ла Лиги, матч начнется в 20:30 по московскому времени. 12 марта «сливочные» играли с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
«Я этого не понимаю, но мы ничего не можем сделать. Я этого не понимаю. [Пауза между матчами] должна быть минимум 72 часа.
Нет [я не удивлен]. Самое важное, а именно восстановление игроков, не является приоритетным. Они [составители календарей] в первую очередь думают о телевизионных правах, о деньгах… У них в приоритете это, а не восстановление игроков, которые рискуют получить травмы.
Последнее, о чем они думают, – это игроки. Вот что я думаю», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football España
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