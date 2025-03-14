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«Реалу» интересен Энцо. «Челси» не хочет продавать хавбека, возможен обмен на Тчуамени (TEAMtalk)

«Реал Мадрид» заинтересован в трансфере Энцо Фернандеса.

«Сливочные» рассматривают возможность приобретения 24-летнего хавбека «Челси» и сборной Аргентины. Лондонцы не хотели бы отпускать футболиста летом, но он сам очень заинтересован в переходе в мадридский клуб, хотя и счастлив в Англии, утверждает TEAMtalk.

Напомним, что «Челси» приобрел Энцо за 121 млн евро у «Бенфики» зимой 2023 года. Его соглашение с «синими» рассчитано до лета 2032 года.

Считается, что «Реалу» придется заплатить за Фернандеса не меньше той суммы, которую потратили англичане, однако «Мадрид» не хотел бы этого делать, так как у клуба есть несколько трансферных целей на лето.

Возможен вариант с обменом игроками. «Челси» нравится хавбек сборной Франции и «Реала» Орельен Тчуамени. В ноябре 2024 года сообщалось, что мадридцы могут купить Энцо или Родри из «Ман Сити», если Тчуамени покинет команду.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TEAMtalk
logoРеал Мадрид
logoЭнцо Фернандес
logoСборная Франции по футболу
возможные трансферы
logoОрельен Тчуамени
logoЧелси
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
logoпремьер-лига Англия
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