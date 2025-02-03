«Наполи» арендует Окафора у «Милана» с правом выкупа за 25 млн евро. Трансфер Сен-Максимена из «Аль-Ахли» сорвался
«Наполи» близок к аренде Ноа Окафора у «Милана».
Ранее стало известно, что неаполитанский клуб достиг соглашения с полузащитником и работает с «россонери» над сделкой, предусматривающей аренду с правом выкупа.
Уточнялось, что соглашение будет зависеть от трансфера Аллана Сен-Максимена из «Аль-Ахли».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» не смог согласовать переход француза. Теперь клуб окончательно настроен подписать Окафора.
Речь идет о платной аренде полузащитника с правом выкупа за сумму около 25 миллионов евро.
В этом сезоне Окафор провел 11 матчей в Серии А, отметившись одним голом. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
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