«Наполи» арендует Окафора у «Милана» с правом выкупа за 25 млн евро. Трансфер Сен-Максимена из «Аль-Ахли» сорвался

«Наполи» близок к аренде Ноа Окафора у «Милана».

Ранее стало известно , что неаполитанский клуб достиг соглашения с полузащитником и работает с «россонери» над сделкой, предусматривающей аренду с правом выкупа.

Уточнялось, что соглашение будет зависеть от трансфера Аллана Сен-Максимена из «Аль-Ахли ».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Наполи » не смог согласовать переход француза. Теперь клуб окончательно настроен подписать Окафора .

Речь идет о платной аренде полузащитника с правом выкупа за сумму около 25 миллионов евро.

В этом сезоне Окафор провел 11 матчей в Серии А, отметившись одним голом. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .