«Наполи» за 4 млн евро арендует Сен-Максимена у саудовского «Аль-Ахли». В клубе видят в вингере замену Хвиче

«Наполи» арендует Аллана Сен-Максимена у «Аль-Ахли».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , стороны уже достигли соглашения о аренде, сумма сделки составит около 4 миллионов евро.

Сен-Максимен по-прежнему находится в «Фенербахче » на правах аренды, поэтому для оформления сделки с итальянским клубом «Аль-Ахли » должен расторгнуть договор аренды с турками.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио , главный тренер «Наполи» Антонио Конте одобрил аренду Сен-Максимена, в клубе в нем видят замену Хвичи Кварацхелии, который перешел в «ПСЖ».