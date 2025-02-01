«Наполи» за 4 млн евро арендует Сен-Максимена у саудовского «Аль-Ахли». В клубе видят в вингере замену Хвиче
«Наполи» арендует Аллана Сен-Максимена у «Аль-Ахли».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли соглашения о аренде, сумма сделки составит около 4 миллионов евро.
Сен-Максимен по-прежнему находится в «Фенербахче» на правах аренды, поэтому для оформления сделки с итальянским клубом «Аль-Ахли» должен расторгнуть договор аренды с турками.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, главный тренер «Наполи» Антонио Конте одобрил аренду Сен-Максимена, в клубе в нем видят замену Хвичи Кварацхелии, который перешел в «ПСЖ».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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