«Наполи» хочет арендовать Окафора у «Милана» с правом выкупа. Трансфер зависит от сделки неаполитанцев по Сен-Максимену

«Наполи» хочет арендовать Ноа Окафора у «Милана».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , неаполитанский клуб достиг соглашения с полузащитником. Теперь «Наполи » работает с «Миланом» над сделкой, предусматривающей аренду с правом выкупа.

Окончательное решение о заключении соглашения остается за неаполитанцами. Оно также будет зависеть от трансфера Аллана Сен-Максимена из «Аль-Ахли». Юридические и формальные шаги этой сделки все еще не согласованы.

В этом сезоне Окафор провел 11 матчей в Серии А, отметившись одним голом. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

«Тоттенхэм» рассматривает Окафора как альтернативу Телю. Клуб контактировал с «Миланом»

«Лейпциг» отказался от аренды Окафора из «Милана» после медосмотра