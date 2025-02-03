«Наполи» хочет арендовать Окафора у «Милана» с правом выкупа. Трансфер зависит от сделки неаполитанцев по Сен-Максимену
«Наполи» хочет арендовать Ноа Окафора у «Милана».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанский клуб достиг соглашения с полузащитником. Теперь «Наполи» работает с «Миланом»над сделкой, предусматривающей аренду с правом выкупа.
Окончательное решение о заключении соглашения остается за неаполитанцами. Оно также будет зависеть от трансфера Аллана Сен-Максимена из «Аль-Ахли». Юридические и формальные шаги этой сделки все еще не согласованы.
В этом сезоне Окафор провел 11 матчей в Серии А, отметившись одним голом. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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