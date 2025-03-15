Роналду про 3:1 с «Аль-Холудом»: «Еще одна выигранная битва. Вперед, «Аль-Наср»
Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Холудом» (3:1).
«Еще одна выигранная битва. Вперед, «Аль-Наср», – написал 40-летний форвард «Аль-Насра» в соцсетях.
В этой игре Роналду забил 928-й гол в карьере.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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