Рябчук о том, что трансфер Маркиньоса вызывал сомнения у некоторых: «Это «Спартак»! Здесь всегда будет сто тысяч вопросов ко всем игрокам»

Олег Рябчук высказался о Маркиньосе из «Спартака».

– Быстро ли нашлось взаимопонимание c Маркиньосом на поле и вне?

– Марки очень сильно помогает мне на поле. Да, он до сих пор не открыл счет голам, но все должны отчетливо видеть, какую работу он проделывает каждый матч и в атаке, и в обороне. Если он делает ассист, начинают говорить «молодец», но если этого не случилось, то сразу вспоминают об отсутствии забитых мячей. Мне такой подход кажется неверным. Маркиньос – очень важная часть нашей схемы.

У нас отличная связка и в игре, и в жизни, в том числе из-за возможности разговаривать на одном языке. В случае с Марки это важно, но не главное. Мы отлично проводим время и на тренировках, и в городе. Я чувствую, что он счастлив в «Спартаке » и в Москве.

– У некоторых его трансфер сначала вызывал сомнения.

– Это «Спартак»! Здесь всегда будет сто тысяч вопросов ко всем игрокам. Чем больше мы стараемся ответить на каждый из них, тем сильные ненужные мысли будут крутиться в голове. Ведь все негативные темы разгоняются, лишь пока об этом кто-то говорит. У всех есть право на свое мнение, но не всегда стоит обращать на это внимание, – сказал футболист «Спартака».