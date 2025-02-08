Рябчук о Гарсии: «Очень хороший нападающий, крепкий и быстрый. Создавал много проблем «Олимпиакосу»

Олег Рябчук рассказал о новом форварде «Спартака» Леви Гарсии.

Красно-белые купили 27-летнего нападающего у АЕК за 20+ млн евро.

«Я пересекался с Гарсией в Греции. Очень много раз играли друг против друга. Могу сказать, что он очень хороший игрок, крепкий и быстрый нападающий.

Он создавал очень много проблем «Олимпиакосу », когда мы играли друг против друга», — сказал защитник «Спартака », выступавший за «Олимпиакос» с 2021 по 2023 год.