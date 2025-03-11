«Пока Денисов играет в старте «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться – за золото будут бороться только они». Радимов об ошибках Даниила

Владислав Радимов высмеял защитника «Спартака» Даниила Денисова за ошибки.

В 20-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Рубину» со счетом 1:2.

– Фантастический матч, очень хороший на самом деле. И то, что «Спартак» проиграл, ничего страшного. Качество игры команды было хорошим. Но «Рубин» знал, что будет делать. Даку, конечно, фантастический мастер.

Но я скажу такую вещь, что Станкович точно ошибся с составом. До тех пор, пока Денисов будет играть в стартовом составе «Спартака », «Зениту » и «Краснодару » нечего волноваться – за золотые медали будут вести борьбу только они.

– Какие альтернативы Денисову?

– Ну, Литвинов, например. Литвинов же правую бровку закрыл. Маркиньоса можно туда поставить, а слева снова Рябчук. Потому что я представляю этих легионеров дорогущих, которые смотрят, что творит Денисов, когда привозит свои ворота. И приходится отыгрываться. То есть мне надо выигрывать титул, а у меня есть Денисов, который раз за разом во всех матчах привозит важные мячи. И это уже не первый раз. И сегодня он час думал, потом отдал поперек, гол забили. А ты иди отыгрывайся…

Дальше по составу, если сравнивать Пруцева и Мартинса, то Мартинс просто какой-то лось – успевает и туда, и обратно на максимальной скорости, с ним совершенно другая игра, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

«Спартак» после ошибки Денисова пропустил от «Рубина». Безруков перехватил пас Даниила на 7-й минуте, Даку забил