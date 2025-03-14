Защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ пропустит пару недель из-за проблемы с ахилловым сухожилием
Защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ пропустит несколько недель из-за повреждения.
28-летний футболист из Южной Кореи отыграл весь ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (2:0, первая игра – 3:0).
Тем не менее из-за проблемы с ахилловым сухожилием он пропустит гостевой матч 26-го тура Бундеслиги против берлинского «Униона», который пройдет 15 марта.
«Мы надеемся, что он не будет отсутствовать слишком долго, но в течение следующих пары недель он точно не будет играть.
Речь идет о регулировании нагрузки для него», – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.
Подробная статистикам выступлений Кима доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Get German Football News
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