Защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ пропустит пару недель из-за проблемы с ахилловым сухожилием

Защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ пропустит несколько недель из-за повреждения.

28-летний футболист из Южной Кореи отыграл весь ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (2:0, первая игра – 3:0).

Тем не менее из-за проблемы с ахилловым сухожилием он пропустит гостевой матч 26-го тура Бундеслиги против берлинского «Униона », который пройдет 15 марта.

«Мы надеемся, что он не будет отсутствовать слишком долго, но в течение следующих пары недель он точно не будет играть.

Речь идет о регулировании нагрузки для него», – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани .

Подробная статистикам выступлений Кима доступна здесь .