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Семак о дисквалификации Вендела на матч со «Спартаком»: «Любой команде сложно играть в отсутствие лидера. Но ничего не сделаешь – выйдут те, кто доступен, кто готов лучше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре со «Спартаком».

Команды встретятся в 21-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Москве 16 марта. 

– Сергей Богданович, «Зенит» и «Спартак» совсем недавно встречались в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ. Как вам кажется, может ли грядущая игра быть похожа на следующую? Если не с точки зрения содержания, то хотя бы по накалу страстей?

– По накалу, думаю, будет похожа. Встречаются команды, которые стараются играть максимально активно в этих матчах. Эти игры достаточно принципиальные, соперники принципиальные. Что касается других элементов, то, конечно, очень сложно сравнить матч в рамках предсезонной подготовки с официальной встречей. Это разные вещи. 

– У красно-белых перед предыдущим матчем была внушительная победная серия в чемпионате. Как вам кажется, в чем были основные факторы того успеха и почему все-таки серия прервалась, как вам кажется?

– Любая серия рано или поздно заканчивается. Это всего лишь цифры. Я думаю, никто не уделяет этому большое значение. Все команды идут плотно, серии не имеют большого значения. 

– Много разговоров о том, что очень сложный график на этом отрезке сезона у «Зенита». В этом смысле насколько удается подготовиться к ответственному матчу со «Спартаком»?

– Мы не можем повлиять на график, на календарь, поэтому мы концентрируемся на тех моментах, которые для нас важны и необходимы: на восстановлении, подготовке. Будем надеяться, что сможем восстановиться и подойти к игре в нормальном состоянии. 

– Со «Спартаком» не сыграет Вендел. Как – и возможно ли – компенсировать его отсутствие?

– Конечно, любой команде сложно играть в отсутствие игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции. 

– Помимо Вендела, есть ли те, кто не поможет команде в этом матче?

– Есть небольшие микроповреждения у некоторых игроков. Надеюсь, что все будут готовиться к матчу в той или иной степени, – сказал Семак

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
logoВендел
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