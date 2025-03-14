Перед матчем «Спартак» – «Зенит» пройдут концерт Арбениной, автограф-сессии Титова, Аленичева и других экс-игроков красно-белых. На «Лукойл Арене» покажут игру КХЛ «Спартак» – «Северсталь»
«Спартак» примет «Зенит» 16 марта в рамках 21-го тура Мир РПЛ, начало игры – в 19:45 по московскому времени.
Московский клуб попросил зрителей приходить на стадион пораньше, ворота «Лукойл Арены» откроются в 16:45.
Первые 3 000 человек, которые пройдут на территорию домашнего стадиона красно-белых, станут участниками розыгрыша призов, среди которых билеты в Winline Club на матч с ЦСКА, PS5, AirPods Max и Apple Watch 10. На входе болельщикам выдадут браслет с номером, который необходимо сохранить до подведения итогов розыгрыша.
С 16:45 до 18:15 во всех фуд-кортах стадиона будет действовать скидка 30% на все товары. Также в чаше стадиона будет транслироваться игра хоккейного «Спартака» против «Северстали».
С 17:15 до 18:15 во всех подтрибунных помещениях пройдут автограф-сессии бывших футболистов «Спартака»:
– Сектор А: Егор Титов.
– Сектор С: (нижние ярусы): Дмитрий Парфенов.
– Сектор С: (верхние ярусы): Александр Ширко.
– Сектор В: (нижние ярусы): Дмитрий Аленичев.
– Сектор В: (верхние ярусы): Александр Филимонов.
– Сектор D: (нижние ярусы): Валерий Шмаров.
– Сектор D: (верхние ярусы): Дмитрий Хлестов.
В 18:30 в чаше стадиона начнется концерт певицы Дианы Арбениной.
«В 19:30 состоится самое масштабное предматчевое шоу, которое ни в коем случае нельзя пропустить! В 19:40, за пять минут до стартового свистка, все болельщики станут участниками масштабного перфоманса. В 19:45 начнется эпичное противостояние, и «Спартаку» понадобится сила ваших голосов», – говорится в пресс-релизе москвичей.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий