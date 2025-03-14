Перед матчем «Спартак» – «Зенит» пройдут концерт Арбениной, автограф-сессии Титова, Аленичева и других экс-игроков красно-белых. На «Лукойл Арене» покажут игру КХЛ «Спартак» – «Северсталь»

Стала известна шоу-программа перед матчем «Спартак» – «Зенит».

«Спартак» примет «Зенит » 16 марта в рамках 21-го тура Мир РПЛ , начало игры – в 19:45 по московскому времени.

Московский клуб попросил зрителей приходить на стадион пораньше, ворота «Лукойл Арены » откроются в 16:45.

Первые 3 000 человек, которые пройдут на территорию домашнего стадиона красно-белых, станут участниками розыгрыша призов, среди которых билеты в Winline Club на матч с ЦСКА, PS5, AirPods Max и Apple Watch 10. На входе болельщикам выдадут браслет с номером, который необходимо сохранить до подведения итогов розыгрыша.

С 16:45 до 18:15 во всех фуд-кортах стадиона будет действовать скидка 30% на все товары. Также в чаше стадиона будет транслироваться игра хоккейного «Спартака» против «Северстали».

С 17:15 до 18:15 во всех подтрибунных помещениях пройдут автограф-сессии бывших футболистов «Спартака»:

– Сектор А: Егор Титов .

– Сектор С: (нижние ярусы): Дмитрий Парфенов.

– Сектор С: (верхние ярусы): Александр Ширко.

– Сектор В: (нижние ярусы): Дмитрий Аленичев.

– Сектор В: (верхние ярусы): Александр Филимонов.

– Сектор D: (нижние ярусы): Валерий Шмаров.

– Сектор D: (верхние ярусы): Дмитрий Хлестов.

В 18:30 в чаше стадиона начнется концерт певицы Дианы Арбениной.

«В 19:30 состоится самое масштабное предматчевое шоу, которое ни в коем случае нельзя пропустить! В 19:40, за пять минут до стартового свистка, все болельщики станут участниками масштабного перфоманса. В 19:45 начнется эпичное противостояние, и «Спартаку » понадобится сила ваших голосов», – говорится в пресс-релизе москвичей.