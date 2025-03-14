Сергей Семак: «Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию»
Сергей Семак высоко оценил зимние приобретения «Спартака».
– Если смотреть на итоги трансферной кампании «Спартака», как вам кажется, будут ли в Москве сюрпризы от соперника?
– Мы же знаем, кого они взяли, каких игроков. «Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию. А насколько кто сейчас лучше готов, решать главному тренеру, – сказал возглавляющий «Зенит» специалист.
Самые дорогие покупки «Спартака» в истории. Двое новичков в топе, лидер сменился
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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