Сергей Семак: «Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию»

Сергей Семак высоко оценил зимние приобретения «Спартака».

– Если смотреть на итоги трансферной кампании «Спартака», как вам кажется, будут ли в Москве сюрпризы от соперника?

– Мы же знаем, кого они взяли, каких игроков. «Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию. А насколько кто сейчас лучше готов, решать главному тренеру, – сказал возглавляющий «Зенит » специалист.

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