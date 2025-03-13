«Барса» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Бавария» – 5-я, «Арсенал» – 6-й

«Барселона» названа главным фаворитом Лиги чемпионов.

Goal обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после завершения 1/8 финала турнира.

Рейтинг фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal:

8. «Боруссия » Дортмунд

7. «Астон Вилла»

6. «Арсенал »

5. «Бавария »

4. «Интер»

3. «ПСЖ »

2. «Реал Мадрид»

1. «Барселона»