«Барса» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Бавария» – 5-я, «Арсенал» – 6-й
«Барселона» названа главным фаворитом Лиги чемпионов.
Goal обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после завершения 1/8 финала турнира.
Рейтинг фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal:
8. «Боруссия» Дортмунд
7. «Астон Вилла»
6. «Арсенал»
5. «Бавария»
4. «Интер»
3. «ПСЖ»
2. «Реал Мадрид»
1. «Барселона»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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