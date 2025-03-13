«Барселона» – «ПСЖ» – самый вероятный финал Лиги чемпионов по версии букмекеров

Букмекеры считают, что «Барселона» и «ПСЖ» встретятся в финале Лиги чемпионов.

Матч каталонцев против парижан – самый вероятный финал турнира с коэффициентом 5.00. Вторым у букмекеров идет финал между «Барсой» и «Реалом» (6.00), третьим – между «Баварией» и «ПСЖ» (7.00).

«Барселона» – фаворит на победу в ЛЧ за 4.00. «ПСЖ» и «Реал» делят второе место у букмекеров за 4.50.

Ставки на Спортсе

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