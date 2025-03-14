Анчелотти о замене Винисиуса в конце игры с «Атлетико»: «Он был измотан, Эндрик вышел поэтому, а не ради пенальти. Он настолько важен для «Реала», что в нем нет сомнений»

Карло Анчелотти объяснил, почему снял Винисиуса с игры в матче с «Атлетико».

«Реал » прошел «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов (2:2 – общий счет, 4:2 – по пенальти). Бразилец был заменен Эндриком за несколько минут до серии пенальти.

«Для меня он не подлежит обсуждению. У него могут быть моменты получше и похуже, но я в нем не сомневаюсь. Он настолько важен для этого клуба, что его нельзя ставить под вопрос.

Выход Эндрика на поле был не для того, чтобы пробить пенальти, а потому, что Винисиус был измотан», – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти заменил Винисиуса на 18-летнего Эндрика за 5 минут до серии пенальти. Вингер «Реала» не забил «Атлетико» с точки во 2-м тайме