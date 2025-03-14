Анчелотти не знает, изменил бы он правило о двойном касании при пенальти или нет: «Это правило такое, какое оно есть»
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
Во время серии послематчевых 11-метровых форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
УЕФА в своем заявлении подтвердил правильность решения арбитра, сославшись на правило 14.1, однако отметил, что вступит в переговоры с ФИФА и IFAB по поводу пересмотра правила.
О шуме вокруг ситуации с пенальти
«Я его не заметил, потому что игра для нас была закончена».
О том, изменил бы он правило о двойном касании
«Я не знаю, что бы я сделал. Это правило такое, какое оно есть», – сказал главный тренер «Реала».
«Атлетико» об отмене гола Альвареса с пенальти: «Ошибка в использовании ВАР разрушила надежды миллионов болельщиков»
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