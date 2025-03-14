Кержаков хочет видеть в «Зените» больше воспитанников: «Так скажут многие петербуржцы. В академии созданы все условия, чтобы выпускать футболистов для основной команды»

Александр Кержаков хотел бы видеть в составе «Зенита» больше воспитанников.

– Недавно ваш бывший партнер по «Зениту» Игорь Денисов сказал, что ему жаль, что костяк питерской команды составляют бразильские футболисты, а не воспитанники академии «Зенита». Что вы думаете по этому поводу?

– Во-первых, каждый имеет право на свою точку зрения. Если Игорь искренне переживает за свой родной город и родной клуб, то он вправе высказывать свое мнение. Что касается меня, то с ним солидарен в том, что мне бы тоже хотелось видеть больше воспитанников академии «Зенита», да и вообще петербургского футбола в составе главной команды города.

Мне кажется, что есть очень хорошие условия для того, чтобы растить молодых футболистов. Судя по тому, как развивается академия «Зенита» в плане инфраструктуры, там созданы все условия, чтобы выпускать футболистов для основной команды.

Но какие факторы влияют на то, почему этих игроков мало или вообще нет, мне сложно сказать, потому что я не нахожусь внутри этой системы. Я не знаю процессов подготовки молодых футболистов, уровня тренерского состава, системы и принципов подготовки, они мне неизвестны.

В целом, я думаю, что если вы любого петербуржца спросите о том, хотел бы он, чтобы в основной команде «Зенита» играло больше своих воспитанников, то, я думаю, что многие скажут да», – заявил бывший нападающий «Зенита» и сборной России.