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Байрамян о том, с кем Овечкина можно сравнить в российском футболе: «Это Дзюба – лучший бомбардир»

Хорен Байрамян сравнил бомбардирские качества Александра Овечкина и Артема Дзюбы.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы следите за другими видами спорта? Например, за погоней Овечкина за рекордом Гретцки?

– Я не фанат хоккея, но Овечкина знаю и слежу. Все это обсуждают и в нашей команде, друзья мои – везде. Все верим, надеемся и ждем, когда – а я уверен, что это случится, – он побьет этот рекорд Гретцки.

– В нашем футболе с кем бы вы могли сравнить Овечкина?

– Вот только что он забил [в ворота «Спартака» в FONBET Кубке России]. Это Артем Дзюба – лучший бомбардир, – сказал полузащитник футбольного «Ростова».

Дзюба побил рекорд Кержакова. Форвард «Акрона» забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
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