Радимов о Дзюбе: «Не верил, что его вызовут в сборную. Даже спорил с помощником Карпина Писаревым»

Владислав Радимов признался, что не верил в вызов Артема Дзюбы в сборную России.

«Я не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны.

Я все равно стоял на своем и говорил, что такого просто быть не может», — сказал бывший футболист «Зенита».

Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно