Радимов о Дзюбе: «Не верил, что его вызовут в сборную. Даже спорил с помощником Карпина Писаревым»
Владислав Радимов признался, что не верил в вызов Артема Дзюбы в сборную России.
«Я не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны.
Я все равно стоял на своем и говорил, что такого просто быть не может», — сказал бывший футболист «Зенита».
Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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