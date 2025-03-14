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Радимов о Дзюбе: «Не верил, что его вызовут в сборную. Даже спорил с помощником Карпина Писаревым»

Владислав Радимов признался, что не верил в вызов Артема Дзюбы в сборную России.

«Я не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны. 

Я все равно стоял на своем и говорил, что такого просто быть не может», — сказал бывший футболист «Зенита».

Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Радимов
logoАкрон
logoНиколай Писарев
logoСборная России по футболу
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