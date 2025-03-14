Жена Карпина о вызове Дзюбы в сборную: «Смотрите, как эту новость подхватили. Все забыли, наверное, что у нас еще чемпионат продолжается, переключились на это»

Дарья Карпина отметила рост интереса к сборной на фоне вызова Артема Дзюбы.

«Тут рекорд, это же такие события друг за другом. В конце концов, еще раз повторюсь, у сборной сейчас и положение всем нам известное. И это все в любом случае подогревает интерес. И об этом тоже нельзя забывать.

Понятно, что футбольная составляющая первоначальна, но смотрите, как эту новость подхватили. Сейчас все там, наверное, забыли, что у нас еще чемпионат продолжается. Переключились на эти события», – сказала супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина в эфире «Матч ТВ ».