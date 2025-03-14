  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Карпина о вызове Дзюбы в сборную: «Смотрите, как эту новость подхватили. Все забыли, наверное, что у нас еще чемпионат продолжается, переключились на это»
6

Жена Карпина о вызове Дзюбы в сборную: «Смотрите, как эту новость подхватили. Все забыли, наверное, что у нас еще чемпионат продолжается, переключились на это»

Дарья Карпина отметила рост интереса к сборной на фоне вызова Артема Дзюбы.

«Тут рекорд, это же такие события друг за другом. В конце концов, еще раз повторюсь, у сборной сейчас и положение всем нам известное. И это все в любом случае подогревает интерес. И об этом тоже нельзя забывать.

Понятно, что футбольная составляющая первоначальна, но смотрите, как эту новость подхватили. Сейчас все там, наверное, забыли, что у нас еще чемпионат продолжается. Переключились на эти события», – сказала супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Дарья Карпина
logoАкрон
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Аршавин: «Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную, думаю. Преподнесли, что это красивая история, может»
10сегодня, 21:16
«За сборную играть было честью, а сейчас вызывают всех», – говорил Дзюба. Теперь его «трясет, как пацана»
100сегодня, 20:50
Дарья Карпина: «У Валерия Георгиевича с Дзюбой больше медийный конфликт, чем на самом деле. Он всегда говорил: кто забивает, что-то демонстрирует – будем вызывать»
21сегодня, 20:43
Главные новости
У Бруну 41 (24+17) очко в ЛЕ – больше, чем у любого игрока в истории турнира
1 минуту назад
Хейлунд сделал ассист впервые с ноября. Голов у форварда «МЮ» нет 21 матч
78 минут назад
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» вновь победил «Копенгаген», «Фиорентина» обыграла «Панатинаикос», «Бетис» разгромил «Виторию»
1023 минуты назадLive
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» принимает «Сосьедад» Захаряна в ответном матче, «Фенербахче» Моуринью играет с «Рейнджерс», «Атлетик» выбил «Рому»
44023 минуты назадLive
У «МЮ» одна победа в 4 матчах. Было 3 ничьих по 1:1 подряд
524 минуты назад
Бруну сделал хет-трик в матче с «Сосьедадом». Хавбек «МЮ» дважды реализовал пенальти и забил с игры
2724 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала ЛЕ, победив «Реал Сосьедад» – 4:1! Бруну сделал хет-трик, забив два пенальти, Ойарсабаль также отличился с точки, Арамбуру удален
14027 минут назад
У Антони 4+4 в 10 матчах за «Бетис», сегодня – гол и ассист с «Виторией». Вингер арендован у «МЮ»
2439 минут назад
Судья назначил 3 пенальти в матче «МЮ» и «Сосьедада». Бруну сделал дубль с точки, Ойарсабаль тоже реализовал попытку
648 минут назад
Андрей Аршавин: «Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную, думаю. Преподнесли, что это красивая история, может»
10сегодня, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» вышел в 1/4 финала ЛК, победив «Копенгаген» в обоих матчах – 1:0 и 2:1. Дьюзбери-Холл забил на «Стэмфорд Бридж»
1229 минут назад
Коул Палмер: «Не представляю, что бы я делал, если бы не футбол. В нашем районе Манчестера все занимались футболом или наркотиками»
538 минут назад
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Кавальера»
6сегодня, 21:22
Раньери о вылете «Ромы» от «Атлетика» в ЛЕ: «Досадно, но я не могу винить игроков – они провели фантастический матч. Красная Хуммельса была очевидной, но так бывает»
6сегодня, 21:20
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Рияд», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
1сегодня, 21:18
Бруну забил 10 пенальти в Лиге Европы. Это рекорд турнира
10сегодня, 21:14
Александр Кержаков: «По игре в атаке «Спартак» смотрится предпочтительнее, «Зенит» хорош в обороне. Не согласен, что чемпионство может решиться в этом матче»
4сегодня, 20:58
Андрей Кобелев: «Текущий формат Кубка России надо выбросить в помойку. Какая в нем спортивная составляющая? Ее просто нет»
3сегодня, 20:35
Гетце ударом с центра поля забил «Аяксу» в Лиге Европы. «Айнтрахт» перехватил мяч после выхода вратаря за пределы штрафной
3сегодня, 19:55
Геннадий Орлов: «Потенциал игроков у «Зенита» выше, чем у «Спартака» и «Краснодара». Есть из кого выбрать»
18сегодня, 19:40