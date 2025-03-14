Жена Карпина о вызове Дзюбы в сборную: «Смотрите, как эту новость подхватили. Все забыли, наверное, что у нас еще чемпионат продолжается, переключились на это»
Дарья Карпина отметила рост интереса к сборной на фоне вызова Артема Дзюбы.
«Тут рекорд, это же такие события друг за другом. В конце концов, еще раз повторюсь, у сборной сейчас и положение всем нам известное. И это все в любом случае подогревает интерес. И об этом тоже нельзя забывать.
Понятно, что футбольная составляющая первоначальна, но смотрите, как эту новость подхватили. Сейчас все там, наверное, забыли, что у нас еще чемпионат продолжается. Переключились на эти события», – сказала супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости