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Дзюба о рекорде по голам: «Много поздравлений было, отмечу звонок Ковальчука – Илюха приятно удивил»

Артем Дзюба заявил, что был рад поздравлению с рекордом от Ильи Ковальчука.

Нападающий «Акрона» забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.

«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Ой, я сейчас так не вспомню, надо подумать. Ну, прямо приятно удивил Илюха Ковальчук –  позвонил, поздравил.

Много очень поздравлений было, но вот отмечу звонок Ковальчука», – сказал Дзюба. 

Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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logoИлья Ковальчук
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logoпремьер-лига Россия
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