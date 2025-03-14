Дзюба о рекорде по голам: «Много поздравлений было, отмечу звонок Ковальчука – Илюха приятно удивил»
Артем Дзюба заявил, что был рад поздравлению с рекордом от Ильи Ковальчука.
Нападающий «Акрона» забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.
«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Ой, я сейчас так не вспомню, надо подумать. Ну, прямо приятно удивил Илюха Ковальчук – позвонил, поздравил.
Много очень поздравлений было, но вот отмечу звонок Ковальчука», – сказал Дзюба.
Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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