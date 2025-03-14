Дзюба о рекорде по голам: «Много поздравлений было, отмечу звонок Ковальчука – Илюха приятно удивил»

Артем Дзюба заявил, что был рад поздравлению с рекордом от Ильи Ковальчука.

Нападающий «Акрона » забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.

«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Ой, я сейчас так не вспомню, надо подумать. Ну, прямо приятно удивил Илюха Ковальчук – позвонил, поздравил.

Много очень поздравлений было, но вот отмечу звонок Ковальчука», – сказал Дзюба.

Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит»