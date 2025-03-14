Аршавин об отмене красной Якимова в матче с «Зенитом»: «Одно из немногих разумных решений ЭСК. По‑футбольному его нельзя было удалять»
Андрей Аршавин поддержал отмену красной карточки Вячеслава Якимова.
Игрок «Факела» был удален за фол на форварде «Зенита» Лусиано Гонду в матче Мир РПЛ (0:2).
«Здорово, что отменили красную карточку Якимова. Это одно из немногих решений ЭСК, которое разумное, потому что по‑футбольному, конечно, нельзя было удалять его», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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