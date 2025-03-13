Геннадий Орлов: «Потенциал игроков у «Зенита» выше, чем у «Спартака» и «Краснодара». Есть из кого выбрать»
«Я не придаю большого значения отсутствию отдельных исполнителей. Есть команда. И Вендел тоже не всегда играет, как хотелось бы. Раз его нет, надо решать проблемы. Ресурсы для этого есть у «Зенита». Его заменят. Есть футболисты, которые сыграют не хуже Вендела.
Когда у Спаллетти не играл Халк, я спросил: «Лучано, ну как же быть без него?» А он ответил: «Геннадий, у нас же команда! Будем решать вопрос». Так нужно относиться к игре. Нужно, чтобы другие футболисты просто выложились и сыграли в свою силу.
Потенциал игроков сегодня у «Зенита» выше, чем у «Спартака» и «Краснодара». Есть из кого выбирать. Задача тренеров – подвести их к игре в оптимальной физической форме, чтобы свежими были и легкими. И хорошо настроить. Хотя на такую встречу настраивать никого не надо. Мы понимаем, как этот матч принципиален для того же Глушенкова. Естественно, он хочет доказать «Спартаку», из которого в свое время ушел. У каждого мотивация своя», — сказал комментатор.
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