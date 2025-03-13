Александр Кержаков: «По игре в атаке «Спартак» смотрится предпочтительнее, «Зенит» хорош в обороне. Не согласен, что чемпионство может решиться в этом матче»

Александр Кержаков не считает матч «Спартака» и «Зенита» чемпионским.

– Я не согласен, что в этой встрече может решиться чемпионство. Еще много матчей, и не надо забывать, что на первом месте «Краснодар», пусть и по дополнительным показателям. Эта игра покажет, останется ли «Спартак» в чемпионской гонке. Я бы вот так сказал.

– В чем красно-белые превосходят «Зенит»?

– Если судить по последним матчам, то по игре в атаке «Спартак» смотрится предпочтительнее. «Зенит» хорош в обороне, все-таки ноль пропущенных голов после рестарта. Мне непринципиально, как эта игра завершится. Самое главное, чтобы это был красивый матч. Потому что высокие ожидания. Все ждут яркий, атакующий и бескомпромиссный футбол», — сказал бывший футболист сборной России.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ в воскресенье.