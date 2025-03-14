Булыкин верит в гонку в РПЛ до последнего тура: «Даже «Зенит» играет не в лучший футбол. На этом фоне даже при неидеальной игре можно претендовать на чемпионство»

Дмитрий Булыкин допустил, что чемпион Мир РПЛ определится в последнем туре.

Бывший нападающий сборной России высказался в преддверии субботнего матча «Локомотив » – «Динамо ».

«Железнодорожники выглядят сейчас получше бело-голубых, но ненамного, поэтому фаворита матча трудно назвать. Говорю, что «Локо» чуть лучше только из-за того, что динамовцы сейчас испытывают кадровые проблемы. У них много игроков отсутствует из-за травм.

В первую очередь, тяжелой выглядит потеря Тюкавина. Но такой клуб должен вопреки этим трудностям бороться за победу, а не смотреть на свои кадровые потери. Тем более «Динамо» достаточно много денег вложило в состав, и это должно компенсировать отсутствие того же Тюкавина.

«Локомотив», в свою очередь, пока невнятно играет в марте. Если ничью в Махачкале еще можно списать на трудности выезда, то победу над «Ахматом» упускать нельзя было, если хочешь бороться за самые высокие места. Но я надеюсь, что «Локо» наберет форму и вернется в то состояние, как в первом круге, когда он шел в лидерах. Думаю, это возможно, как и успехи «Динамо».

Сейчас у нас такой чемпионат, когда даже «Зенит » играет не в лучший свой футбол. На этом фоне можно даже при неидеальной игре претендовать на медали и чемпионство, как это было у «Динамо» в прошлом сезоне. Отсюда думаю, что у нас вновь борьба за золото будет идти до последнего тура. И от предстоящего дерби «Локомотива» и «Динамо» жду непредсказуемой игры со множеством ошибок и красивых действий в атаке», – сказал Булыкин .