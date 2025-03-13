Родриго о пенальти Альвареса: «Когда я сказал партнерам о двойном касании, они решили, что я шучу. Мы надавили на судью, и он пересмотрел эпизод – не думаю, что видел такое раньше»
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
Во время серии послематчевых 11-метровых ударов Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что форварду «Атлетико» удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал гол.
«Это было забавно. Я был на скамейке вместе с другими игроками, и то, как мяч отскочил от его ноги, было немного странно. Я стал говорить ребятам, что было два касания, и они подумали, что я, должно быть, шучу.
Потом внезапно другие игроки, которые могли посмотреть видео на планшетах, стали кричать: «Два касания!» – и тогда я сказал: «Я же говорил». Потом мы стали давить на судью, и он пересмотрел эпизод и увидел два касания. Не думаю, что когда-либо видел такое», – сказал вингер «Реала».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий