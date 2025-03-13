Родриго о пенальти Альвареса: «Когда я сказал партнерам о двойном касании, они решили, что я шучу. Мы надавили на судью, и он пересмотрел эпизод – не думаю, что видел такое раньше»

Родриго заявил, что издалека увидел ошибку Хулиана Альвареса в серии пенальти.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что форварду «Атлетико » удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал гол.

«Это было забавно. Я был на скамейке вместе с другими игроками, и то, как мяч отскочил от его ноги, было немного странно. Я стал говорить ребятам, что было два касания, и они подумали, что я, должно быть, шучу.

Потом внезапно другие игроки, которые могли посмотреть видео на планшетах, стали кричать: «Два касания!» – и тогда я сказал: «Я же говорил». Потом мы стали давить на судью, и он пересмотрел эпизод и увидел два касания. Не думаю, что когда-либо видел такое», – сказал вингер «Реала ».