Экс-судья Родригес о пенальти Альвареса: «Ограбления, о котором многие говорят, не было. Те, кто разбирается в правилах, заметили двойное касание по опорной ноге и перемещению мяча»

Экс-арбитр Марко Антонио Родригес согласен с судьями матча «Атлетико» – «Реал».

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«В матче Лиги чемпионов между «Атлетико » и «Реалом » не было ограбления, о котором многие говорят.

С первого взгляда трудно четко увидеть, было ли у Альвареса двойное касание, однако те, кто лучше разбирается в технических моментах, связанных с правилами, замечают это и интуитивно чувствуют нарушение по тому, как перемещается мяч, и по опорной ноге нападающего, находящейся очень близко к мячу.

Благодаря технологиям все окончательно прояснилось», – сказал бывший арбитр, работавший на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов.