Экс-судья Родригес о пенальти Альвареса: «Ограбления, о котором многие говорят, не было. Те, кто разбирается в правилах, заметили двойное касание по опорной ноге и перемещению мяча»
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
«В матче Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» не было ограбления, о котором многие говорят.
С первого взгляда трудно четко увидеть, было ли у Альвареса двойное касание, однако те, кто лучше разбирается в технических моментах, связанных с правилами, замечают это и интуитивно чувствуют нарушение по тому, как перемещается мяч, и по опорной ноге нападающего, находящейся очень близко к мячу.
Благодаря технологиям все окончательно прояснилось», – сказал бывший арбитр, работавший на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов.
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