Хейлунд сделал ассист впервые с ноября. Голов у форварда «МЮ» нет 21 матч

Расмус Хейлунд сделал ассист впервые с 28 ноября.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » отметился голевым пасом в игре Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (4:1).

При этом в последний раз датчанин забивал 12 декабря, у него нет голов 21 матч.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь .