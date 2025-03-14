Хейлунд сделал ассист впервые с ноября. Голов у форварда «МЮ» нет 21 матч
Расмус Хейлунд сделал ассист впервые с 28 ноября.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился голевым пасом в игре Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (4:1).
При этом в последний раз датчанин забивал 12 декабря, у него нет голов 21 матч.
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