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Хейлунд сделал ассист впервые с ноября. Голов у форварда «МЮ» нет 21 матч

Расмус Хейлунд сделал ассист впервые с 28 ноября.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился голевым пасом в игре Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (4:1).

При этом в последний раз датчанин забивал 12 декабря, у него нет голов 21 матч.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoРасмус Хейлунд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРеал Сосьедад
logoЛига Европы УЕФА
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