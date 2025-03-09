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  • У Хейлунда менее 3 касаний мяча в штрафной в среднем за матч АПЛ и в 4 раза меньше моментов, чем у Холанда и Уоткинса. Форвард «МЮ» ни разу не пробил по воротам в 12 из 22 игр сезона
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У Хейлунда менее 3 касаний мяча в штрафной в среднем за матч АПЛ и в 4 раза меньше моментов, чем у Холанда и Уоткинса. Форвард «МЮ» ни разу не пробил по воротам в 12 из 22 игр сезона

Расмус Хейлунд недоволен тем, что партнеры по «МЮ» не пасуют на него.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не забивает 19 матчей подряд во всех турнирах. Последнее результативное действие датчанин совершил 12 декабря в игре с «Викторией» Пльзень в Лиге Европы.

The Telegraph отмечает, что в матче против «Реал Сосьедад» в четверг Хейлунд выразил недовольство неудачным навесом от Диогу Далота, а в декабрьской игре с «Викторией» Пльзень отчитал Амада Диалло за то, что тот не отдал ему пас. Кроме того, в прошлом сезоне форвард жаловался Эрику тен Хагу на то, что партнеры по «МЮ» не отдают на него передачи.

В среднем у Хейлунда 2,95 касания мяча в штрафной соперника за игру. У Эрлинга Холанда этот показатель составляет 6,76, у Александера Исака – 7, у Мохамеда Салаха – 10,8 касания.

Кроме того, в среднем за матч у Хейлунда возникает в 4 раза меньше явных голевых моментов, чем у Холанда и форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса. У форварда «Эвертона» Бету также почти в 4 раза больше моментов, чем у датчанина. В 15 из 22 матчей сезона Хейлунд ни разу не пробил в створ, при этом в 12 из них форварду «МЮ» ни разу не удавалось пробить по воротам соперника.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
logoРасмус Хейлунд
logoБету
logoНьюкасл
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoЭрлинг Холанд
logoМанчестер Юнайтед
logoВиктория Пльзень
logoДиогу Далот
logoРеал Сосьедад
logoАлександер Исак
logoЛиверпуль
logoЛига Европы УЕФА
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