У Хейлунда менее 3 касаний мяча в штрафной в среднем за матч АПЛ и в 4 раза меньше моментов, чем у Холанда и Уоткинса. Форвард «МЮ» ни разу не пробил по воротам в 12 из 22 игр сезона

Расмус Хейлунд недоволен тем, что партнеры по «МЮ» не пасуют на него.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » не забивает 19 матчей подряд во всех турнирах. Последнее результативное действие датчанин совершил 12 декабря в игре с «Викторией» Пльзень в Лиге Европы .

The Telegraph отмечает, что в матче против «Реал Сосьедад » в четверг Хейлунд выразил недовольство неудачным навесом от Диогу Далота , а в декабрьской игре с «Викторией» Пльзень отчитал Амада Диалло за то, что тот не отдал ему пас. Кроме того, в прошлом сезоне форвард жаловался Эрику тен Хагу на то, что партнеры по «МЮ» не отдают на него передачи.

В среднем у Хейлунда 2,95 касания мяча в штрафной соперника за игру. У Эрлинга Холанда этот показатель составляет 6,76, у Александера Исака – 7, у Мохамеда Салаха – 10,8 касания.

Кроме того, в среднем за матч у Хейлунда возникает в 4 раза меньше явных голевых моментов, чем у Холанда и форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса. У форварда «Эвертона» Бету также почти в 4 раза больше моментов, чем у датчанина. В 15 из 22 матчей сезона Хейлунд ни разу не пробил в створ, при этом в 12 из них форварду «МЮ» ни разу не удавалось пробить по воротам соперника.