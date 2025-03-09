Хейлунд 20 матчей без голов. Форвард «МЮ» не забивает с декабря и не ассистирует с ноября

Сухая серия Расмуса Хейлунда достигла 20 матчей.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » сегодня не сумел отличиться в игре с «Арсеналом » (1:1) в 28-м туре АПЛ .

В последний раз датчанин забивал 12 декабря, ассистировал партнерам – 28 ноября.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь .