Хейлунд 20 матчей без голов. Форвард «МЮ» не забивает с декабря и не ассистирует с ноября
Сухая серия Расмуса Хейлунда достигла 20 матчей.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» сегодня не сумел отличиться в игре с «Арсеналом» (1:1) в 28-м туре АПЛ.
В последний раз датчанин забивал 12 декабря, ассистировал партнерам – 28 ноября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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