«МЮ» ведет переговоры с «Пэлас» по трансферу Матета. Лондонцы хотят 40 млн фунтов за форварда
Жан-Филипп Матета заинтересовал «МЮ».
По данным L’Équipe, «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры о подписании нападающего «Кристал Пэлас» в летнее трансферное окно.
Установленная лондонским клубом цена за игрока – 40 млн фунтов.
В текущем сезоне на счету 27-летнего француза 15 мячей за клуб во всех турнирах, включая 12 в АПЛ. Его форма привлекла внимание манкунианцев, которые ищут замену Расмусу Хейлунду.
Контракт Матета с «Кристал Пэлас» действует до 2027 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get Football News France
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