«МЮ» ведет переговоры с «Пэлас» по трансферу Матета. Лондонцы хотят 40 млн фунтов за форварда

Жан-Филипп Матета заинтересовал «МЮ».

По данным L’Équipe, «Манчестер Юнайтед » уже начал переговоры о подписании нападающего «Кристал Пэлас » в летнее трансферное окно.

Установленная лондонским клубом цена за игрока – 40 млн фунтов.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза 15 мячей за клуб во всех турнирах, включая 12 в АПЛ . Его форма привлекла внимание манкунианцев, которые ищут замену Расмусу Хейлунду .

Контракт Матета с «Кристал Пэлас» действует до 2027 года.