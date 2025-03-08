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«МЮ» ведет переговоры с «Пэлас» по трансферу Матета. Лондонцы хотят 40 млн фунтов за форварда

Жан-Филипп Матета заинтересовал «МЮ».

По данным L’Équipe, «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры о подписании нападающего «Кристал Пэлас» в летнее трансферное окно. 

Установленная лондонским клубом цена за игрока – 40 млн фунтов. 

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза 15 мячей за клуб во всех турнирах, включая 12 в АПЛ. Его форма привлекла внимание манкунианцев, которые ищут замену Расмусу Хейлунду.

Контракт Матета с «Кристал Пэлас» действует до 2027 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get Football News France
logoМанчестер Юнайтед
logoРасмус Хейлунд
logoпремьер-лига Англия
logoЖан-Филипп Матета
logoКристал Пэлас
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