У Антони 4+4 в 10 матчах за «Бетис», сегодня – гол и ассист с «Виторией». Вингер арендован у «МЮ»
Антони совершил очередные результативные действия в составе «Бетиса».
24-летний вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил на 58-й минуте матча с «Витория Гимараэш» (4:0, второй тайм) в ответной игре 1/8 финала Лиги конференций. Кроме того, он отдал результативный пас Иско на 80-й минуте.
Это десятая игра бразильского за испанскую команду. На его счету 4 гола и 4 результативных паса.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости