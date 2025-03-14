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  • У Антони 4+4 в 10 матчах за «Бетис», сегодня – гол и ассист с «Виторией». Вингер арендован у «МЮ»
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У Антони 4+4 в 10 матчах за «Бетис», сегодня – гол и ассист с «Виторией». Вингер арендован у «МЮ»

Антони совершил очередные результативные действия в составе «Бетиса».

24-летний вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил на 58-й минуте матча с «Витория Гимараэш» (4:0, второй тайм) в ответной игре 1/8 финала Лиги конференций. Кроме того, он отдал результативный пас Иско на 80-й минуте.

Это десятая игра бразильского за испанскую команду. На его счету 4 гола и 4 результативных паса. 

Подробную статистику Антони можно найти здесь

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoАнтони
logoБетис
logoМанчестер Юнайтед
logoЛа Лига
logoЛига конференций УЕФА
logoВитория Гимараэш
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