В ворота «МЮ» за фол де Лигта на Ойарсабале назначили пенальти после ВАР. Микель сам реализовал попытку
В ворота «Манчестер Юнайтед» назначили пенальти в игре против «Реал Сосьедад».
На 9-й минуте арбитр Бенуа Бастьен назначил 11-метровый удар, посмотрев видеоповтор.
Судья пришел к выводу, что Маттейс де Лигт нарушил правила, сбив Микеля Ойарсабаля в штрафной после прострела Арица Элустондо.
Ойарсабаль сам реализовал пенальти на 10-й минуте. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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