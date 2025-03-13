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В ворота «МЮ» за фол де Лигта на Ойарсабале назначили пенальти после ВАР. Микель сам реализовал попытку

В ворота «Манчестер Юнайтед» назначили пенальти в игре против «Реал Сосьедад».

На 9-й минуте арбитр Бенуа Бастьен назначил 11-метровый удар, посмотрев видеоповтор.

Судья пришел к выводу, что Маттейс де Лигт нарушил правила, сбив Микеля Ойарсабаля в штрафной после прострела Арица Элустондо.

Ойарсабаль сам реализовал пенальти на 10-й минуте. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoМаттейс де Лигт
logoсудьи
logoАриц Элустондо
Бенуа Бастьен
logoМикель Ойарсабаль
logoРеал Сосьедад
видеоповторы
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