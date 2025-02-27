Фердинанд считает, что Зиркзе, Макгуайр, де Лигт, Хейлунд не подходят Амориму: «Нужны игроки, способные не только реализовать тактику, но быть готовыми физически»

Рио Фердинанд заявил, что некоторые игроки не подходят для системы Рубена Аморима.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о том, может ли Джошуа Зиркзе подойти для тактики португальского тренера.

«Нет... Маттейс де Лигт, Харри Магуайр, Расмус Хейлунд. Это не их игра.

Думаю, что ему нужно найти таких игроков, которые способны не только тактически реализовать то, что он хочет, но быть готовыми физически», – сказал Рио Фердинанд.