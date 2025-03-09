Тренер «Акрона» Тедеев: «Дзюба – сильнейший нападающий в нашей российской реальности за последние много лет. Уверен, он побьет рекорд»

Заур Тедеев выразил надежду, что Артем Дзюба побьет бомбардирский рекорд.

Встреча «Акрона» и «Крыльев Советов» пройдет в воскресенье в Самаре. Дзюба выйдет на поле с первых минут. 36‑летний форвард за карьеру забил 233 гола и догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

– Если Дзюба сегодня забьет, вы ему уже приготовили какой‑то отдельный подарок?

– Дзюба – сильнейший нападающий за последние много лет в нашей российской реальности. Он добился этого благодаря труду, хорошей энергии, мастерству, обученности.

Уверен, что он побьет этот рекорд. Нужно какое‑то определенное время. Может, ему хватит и сегодня. Я бы этого хотел и желал. Любой из нас должен верить в хороший результат, – сказал главный тренер «Акрона».