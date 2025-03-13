«Дзюба – пример для подражания всем молодым футболистам. Хорошо работает на тренировках, правильно относится к делу». Тренер «Акрона» Тедеев о нападающем
Тренер «Акрона» Тедеев назвал Дзюбу примером для подражания молодым футболистам.
Ранее форвард «Акрона» Артем Дзюба забил 234‑й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова. В следующем матче, против «Спартака», нападающий забил 235-й гол.
Заур Тедеев ответил на вопрос, способен ли 36-летний футболист отыграть еще один сезон на высоком уровне.
«Не думаю, что за такое короткое время он станет в чем-то хуже. Артем хорошо работает на тренировках, правильно восстанавливается, правильно относится к делу.
Дзюба – пример для подражания всем молодым футболистам», – сказал тренер.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости