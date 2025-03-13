«Дзюба – пример для подражания всем молодым футболистам. Хорошо работает на тренировках, правильно относится к делу». Тренер «Акрона» Тедеев о нападающем

Тренер «Акрона» Тедеев назвал Дзюбу примером для подражания молодым футболистам.

Ранее форвард «Акрона » Артем Дзюба забил 234‑й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова. В следующем матче, против «Спартака», нападающий забил 235-й гол.

Заур Тедеев ответил на вопрос, способен ли 36-летний футболист отыграть еще один сезон на высоком уровне.

«Не думаю, что за такое короткое время он станет в чем-то хуже. Артем хорошо работает на тренировках, правильно восстанавливается, правильно относится к делу.

Дзюба – пример для подражания всем молодым футболистам», – сказал тренер.