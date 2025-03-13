Черданцев о Дзюбе в сборной: «Валерий Георгиевич, это настоящий профессиональный подход»

Георгий Черданцев похвалил Карпина за вызов Артема Дзюбы в сборную России.

36-летний форвард вызван в национальную команду на ближайший сбор. На нем сборная проведет BetBoom товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Дзюба в сборной.

Валерий Георгиевич, это настоящий профессиональный подход!» – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.