Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Рад, что мы помогли Артему обрести вторую молодость и вписаться в возрастные рамки сборной. Здорово, что наш клуб представлен таким звонким футболистом»
Владелец «Акрона» прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в сборную России.
36-летний форвард вызван в национальную команду на ближайший сбор. На нем сборная проведет BetBoom товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
«Здорово, что теперь клуб представлен и в главной сборной страны таким звонким футболистом!
Рад, что мы помогли ему обрести вторую молодость и таким образом вписаться в возрастные рамки сборной. Желаю Артему удачи в матче против ЦСКА и в ближайших матчах сборной!» – сказал Павел Морозов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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