Игорь Акинфеев: «Нутром я очень русский человек, люблю природу, наши леса. Никогда не хотел жить в бесспорно шикарной Барселоне – меня там хватило на 3-4 дня»

Игорь Акинфеев заявил, что не может долго находиться за рубежом.

— За что вы цените Москву?

— Я давно живу за городом и больше люблю природу, наши леса. Это как в древних русских сказках: леса, поля, пшеницу сеять. Нутром я очень русский человек: могу побыть в другой стране максимум месяц — и даже в это время меня будет тянуть обратно. Я никогда не хотел жить, например, в бесспорно шикарной Барселоне — меня там хватило на три-четыре дня, сразу потянуло к родной земле.

— Отпуск тоже в России проводите?

— Летний — да. Он довольно короткий у футболистов: семья может выехать в Сочи, в прошлом году были на Байкале. У меня получается провести с ними несколько дней, потом сразу вылетаю на сборы. А зимой многие команды сейчас тренируются в Арабских Эмиратах — поэтому ты сразу летишь туда, проводишь несколько недель с семьей, после чего перебираешься на сборы.

Если хочется, как говорят, «грязи», можно слетать в Таиланд. Я, конечно, шучу про грязь — ее там много, но лучше обходить ее стороной, там достаточно и хороших спокойных отелей. На этом направления для путешествий заканчиваются. Я спокойно чувствую себя за городом и кайфую на своей лужайке, – сказал вратарь ЦСКА .